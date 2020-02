Auto in fiamme sull’autostrada, paura per due viaggiatori I vigili del fuoco di Vibo Valentia intervengono per spegnere l’incendio di una Bmw andata a fuoco tra Pizzo e Sant’Onofrio

Condividi su









I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti questa sera sulla A2, in direzione nord, tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Pizzo Calabro per spegnere l’incendio di una autovettura. Secondo quanto ricostruito dai vigli del fuoco, una Bmw con due persone a bordo, ha preso fuoco: il conducente ha arrestato la marcia richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Giunti tempestivamente sul posto, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme che però hanno completa distrutto l’auto. Incolumi i due viaggiatori: per loro solo molta paura.