Un incendio minaccia alcune abitazioni ad Albi (Cz) – VIDEO Caduti anche alcuni alberi sulla SP162/2 tra i comuni di Girifalco e Caraffa, nel Catanzarese. Intervengono i vigili del fuoco

ALBI Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamenti volontari di Girifalco e Taverna, sono state impegnate dalla tarda serata rispettivamente a causa di alcuni alberi divelti dal forte vento e caduti sulla sede stradale della SP162/2 tra i comuni di Girifalco e Caraffa, e per un incendio divampato in un bosco in prossimità di alcune abitazioni nel comune di Albi. In supporto dei vigili del fuoco volontari di Taverna anche una squadra di Calabria Verde. Non si registrano danni a persone.