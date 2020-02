Aieta indagato, i legali presentano la memoria difensiva Depositata negli uffici della Procura della Repubblica una corposa documentazione: «Ha sempre agito in assoluta liceità»

PAOLA Dopo aver chiesto e ottenuto nei giorni scorsi di essere sentito in merito all’indagine avviata nei suoi confronti, i legali del consigliere regionale, Giuseppe Aieta, gli avvocati Vincenzo Adamo e Vito Caldiero, questa mattina hanno depositato presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Paola una corposa memoria ad integrazione e conforto di quanto già rappresentato dal proprio assistito in merito all’assoluta liceità delle sue condotte rispetto a quanto contestato dagli investigatori. «Alla memoria – fanno sapere i legali – sono stati allegati documenti ufficiali prodotti dal consigliere regionale e articoli di stampa, ad evidenziare l’attenzione dimostrata negli anni da Aieta verso il mantenimento dei livelli occupazionali presso le Terme Luigiane nonché la legittimità e congruità delle condotte poste in essere da quest’ultimo nelle altre vicende per le quali risulta indagato».