Pirotecnico 3-2: la Juve Stabia stende il Crotone al ’90 Pitagorici sotto di un gol recuperano e passano in vantaggio, poi il pari e la rete in zona Cesarini dei padroni di casa che rispediscono i rossoblù a casa con una sconfitta beffarda

CASTELLAMMARE DI STABIA La Juve Stabia pone a gran voce la sua candidatura per i playoff mandando a casa sconfitto il Crotone con un gol allo scadere di Addae. I padroni di casa passano in vantaggio con un colpo di tacco di Forte su angolo di Calò al 14′. Non si fa attendere la risposta del Crotone che rovescia il risultato in venti minuti con Armenteros e Benali, con due inserimenti in area che prendono di sorpresa i difensori gialloblù. La rete del 2-2 arriva con una prodezza balistica di Calò su calcio di punizione dal limite. Poche emozioni nella ripresa con la rete di testa di Addae, su angolo del solito Calò, che fa esplodere il “Romeo Menti”.