Auto a fuoco a Villa San Giovanni Intervento dei vigili del fuoco per il rogo di una vettura nella notte tra sabato e domenica. Cause in corso di accertamento

VILLA SAN GIOVANNI Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Villa San Giovanni. I vigili sono intervenuti intorno alle 4 per l’incendio di un’autovettura in via Rocco La Russa. Una squadra è intervenuta per lo spegnimento e a salvaguardia delle auto vicine. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.