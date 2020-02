Scuolabus finisce fuori strada ad Orsomarso, feriti bimbi e autista I quattro ragazzini hanno riportato solo qualche contusione. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cetraro, ma non è grave

ORSOMARSO Uno scuolabus con a bordo quattro studenti, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada a Orsomarso, in provincia di Cosenza.

Nessuno dei quattro studenti che erano sul mezzo ha riportato ferite gravi ma solo qualche lieve contusione.

L’unico ad avere la peggio è stato l’autista che è rimasto ferito, anche lui in modo non grave, ma è stato portato nell’ospedale di Cetraro.

Il mezzo, da quanto si è appreso, è uscito fuori strada finendo la sua corsa in un’area piena di rovi.

Allertati dai passanti sono giunti sul luogo dell’incidente i sanitari del servizio 118 e i carabinieri della Compagnia di Scalea che hanno avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’accaduto