Algieri: «Serve un piano di rilancio dei centri storici» Confcommercio Cosenza presenta i dati dell’indagine commercio e turismo nelle città italiane e lancia la sfida alla nuova Regione

Condividi su









COSENZA «Serve un piano regionale per la rigenerazione urbana. Tra le nostre proposte ai candidati alle elezioni regionali lo stesso rivestiva un punto centrale. E’ tempo quindi di sedersi ad un tavolo con la Regione Calabria e discutere insieme del futuro dei nostri centri storici. Noi abbiamo tante idee e progetti speriamo che questi vengano valutati». A dirlo è il Presidente di Confcommercio Calabria, Klaus Algieri, nel commentare i dati, diffusi ieri a livello nazionale, de l’indagine della sua confederazione sul ruolo del commercio e del turismo nelle città italiane, da cui emerge che tra il 2008 e il 2019 il numero di esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e’ diminuito del 12,1%, pari a circa 70mila in meno. A soffrire di piu’ sono i centri storici, in particolare al Centro Sud (-15,3%).