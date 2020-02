Ospedale di Crotone, si dimette Brisinda Il direttore di Chirurgia era stato al centro di una vertenza legale con l’Asp pitagorica. Resterà in carica fino al 1 giugno

di Gaetano Megna

CROTONE Si è dimesso Giuseppe Brisinda, direttore dell’unità operativa del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Crotone. Si chiude, quindi, una lunga vertenza legale iniziata nel dicembre del 2017, quando il professionista era stato sospeso dall’incarico con un provvedimento cautelare firmato dall’allora direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale pitagorica Sergio Arena. Una sospensione della durata di due mesi (30 più 30) e seguita nel febbraio del 2018 da un provvedimento disciplinare. Contro il provvedimento disciplinare, Brisinda ha proposto un ricorso al giudice del lavoro presso il Tribunale di Crotone che, con una ordinanza del 9 aprile dello stesso anno, ha accolto totalmente le ragioni del ricorrente. Il giudice del lavoro ha reintegrato il chirurgo annullando la “sanzione illegittima” che prevedeva la sospensione dal servizio per sei mesi e senza il pagamento dello stipendio.

L’Asp ha dovuto prendere atto dell’ordinanza che reintegrava Brisinda a partire dal 28 dicembre 2017, data del primo provvedimento cautelare. Nel 2018 c’è stato anche un richiamo scritto da parte di una commissione medica. La sanzione è stata, poi, annullata nel 2019 dal direttore generale facenti funzione, Maria Bernardi. Non c’erano, quindi, al momento della presentazione delle dimissioni provvedimenti pendenti nei confronti del chirurgo, che ha deciso di lasciare l’ospedale di Crotone. Il suo contratto di lavoro, firmato l’1 gennaio del 2016, scadeva l’1 gennaio 2021.

La lettera di dimissioni è stata protocollata lo scorso 26 febbraio e la rescissione del contratto diventerà operativa il prossimo 1 giugno. Il direttore generale dell’Asp di Crotone, Giuseppe Gentile, ha accettato la proposta di dimissioni. A partire dal prossimo 1 giugno, quindi, l’ospedale di Crotone dovrà cercarsi un nuovo dirigente per il coordinamento delle attività nel reparto di chirurgia. (redazione@corrierecal.it)