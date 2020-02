Cassano, il sindaco Papasso: «Incredibile chiusura Canale degli Stombi, la Regione si ravveda» L’appello del primo cittadino: «Spero che la nuova amministrazione regionale possa fare giustizia»

CASSANO ALLO JONIO «L’incredibile verità è che il sottoscritto per quattro anni ha fatto manutenere il canale degli Stombi, ha assicurato il ripristino dell’officiosità idraulica e quindi la navigabilità dello stesso con una spesa di 230 mila euro, e sono finito sotto processo per la scelta del contraente perché si dice che non avrei dovuto far assegnare i lavori al consorzio di Bonifica, ma di questo parleremo in altra sede dove legittimante ogni parte esporrà le sue tesi. Poi nel 2019, il comune retto da una gestione commissariale, spende circa 250 mila euro per assicurare l’apertura del canale per circa tre mesi. Mi sembra che sia veramente qualcosa di ingiusto». E’ quanto ha affermato cittadino di Cassano, Gianni Papasso in occasione di una conferenza stampa su “Canale Stombi. L’incredibile verità”, tenutasi in Comune. «Un’altra incredibile verità – ha aggiunto Papasso – è che il canale degli Stombi continua a essere chiuso e la Regione, bocciando il progetto che il Comune aveva presentato, ha detto no a un suo bene perché il canale è di sua proprietà. Spero che la nuova amministrazione regionale possa ravvedersi e possa fare giustizia rispetto a quella ingiustizia che è stata, purtroppo, consumata».