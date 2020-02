Paura a Limbadi, incendio distrugge una mansarda Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. All’interno dell’abitazione una coppia e un bambino

LIMBADI Un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha interessato questa sera un’abitazione nella frazione Badia di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Le fiamme hanno avuto origine dalla copertura in legno della palazzina, distruggendo poi la mansarda. Gli abitanti dell’edificio hanno fatto in tempo a scappare e a riversarsi per strada e avvertire i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Ingenti i danni mentre non ci sono feriti.