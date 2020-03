Lanciano la droga dalla finestra di casa, coniugi arrestati I carabinieri di Lamezia Terme, assistiti dall’unità cinofila, hanno sorpreso un uomo e una donna con cocaina nell’appartamento

I carabinieri di Lamezia Terme hanno arrestato due coniugi lametini che, sperando di eludere un controllo in casa, hanno tentato di disfarsi di un involucro in cellophane lanciandolo da una finestra dell’appartamento. L’incarto, prontamente recuperato dai militari, coadiuvati dal nucleo cinofilo, conteneva circa 10 grammi di cocaina purissima dai quali si sarebbero potute ricavare numerose dosi. La presenza dello stupefacente nell’abitazione è stata confermata dalle segnalazioni dell’unità cinofila proprio nella camera corrispondente alla finestra da cui era stato scagliato l’involucro. I due coniugi, pertanto, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio e, dopo l’udienza di convalida, sono stati posti ai domiciliari.