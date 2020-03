Crotone, furto nella sede del Pd: indagano i carabinieri I ladri sarebbero entrati da una finestra, che si trova all’interno di un cortile condominiale. I locali della federazione di Crotone sono chiusi al pubblico dopo l’ordinanza emessa dall’ex sindaco Ugo Pugliese

CROTONE Ladri in azione in via Panella, nei locali della federazione del Partito democratico di Crotone. Il furto è stato scoperto ieri mattina. I ladri (tuttora ignoti) sarebbero entrati da una finestra, che si trova all’interno di un cortile condominiale, non visibile dalla strada. Secondo quanto è stato possibile apprendere, dalla sede del partito sono stati trafugati un televisore di 24 pollici, l’amplificazione e alcuni microfoni con le rispettive aste di sostegno. I ladri, entrati dalla finestra, sarebbero usciti tranquillamente dalla porta di ingresso aperta dall’interno. La porta, infatti, quando sono arrivati i responsabili dem, risultava socchiusa. Il furto molto probabilmente si è consumato nella nottata dell’altro ieri. I locali della federazione di Crotone sono chiusi al pubblico da mesi, in seguito ad un’ordinanza emessa dall’ex sindaco Ugo Pugliese, che ha interdetto, per motivi di sicurezza, l’accesso dell’intero palazzo. Al momento, infatti, le riunioni del Pd vengono tenute in locali occasionali. Sul furto indagano i carabinieri.