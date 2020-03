Viscomi: «Un’alleanza sociale per una sanità sostenibile» Il deputato del Pd chiama a raccolta cittadini, sindaci, operatori, sindacati e movimenti. «Serve una discussione pubblica sul Piano operativo 2019-2021, la sanità non può essere gestita come affare di pochi»

CATANZARO «Gli allarmati appelli delle organizzazioni sindacali sullo stato del sistema sanitario regionale calabrese e sulla sua capacità di dare risposte tempestive ed adeguate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – si pensi da ultimo al rischio di chiusura del reparto di pneumatologia a Castrovillari – chiamano in causa la responsabilità di tutti gli interessati all’organizzazione e alla gestione del sistema sanitario regionale, nessuno escluso». È quanto si legge in una nota del deputato del Partito democratico Antonio Viscomi. «Fino ad ora – scrive Viscomi –, tuttavia, sembrano cadere in un silenzioso vuoto. Di fronte a ciò è necessario che l’allarme sindacale diventi allarme sociale e si trasformi al più presto in una rete positiva di alleanze: tra cittadini, sindaci, operatori del settore, forze sindacali, organismi del terzo settore e movimenti sociali. Una alleanza che abbia come unico punto focale i fabbisogni sanitari dei cittadini e solo questi».

«Anche per questo motivo», il parlamentare promuove l’avvio di «una discussione pubblica per ragionare insieme sul piano operativo 2019-2021. La sanità è di tutti e per tutti e non può essere gestita come affare di pochi».