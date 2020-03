Asp di Vibo, Nesci e Sapia (M5S): «Annullare nomina del responsabile tutela della privacy» I due pentastellati scrivono al commissario Cotticelli e a Maria Crocco: «La procedura di assunzione è priva di autorizzazione della ricevente Struttura commissariale ed è stata avviata in deroga al fabbisogno aziendale»

VIBO VALENTIA In merito ai recenti atti per il conferimento nell’Asp di Vibo Valentia dell’incarico temporaneo di responsabile della Tutela dei dati personali secondo quanto previsto dall’articolo 15-septies del decreto legislativo numero 502/’92, i deputati M5S Francesco Sapia e Dalila Nesci, della commissione Affari sociali, hanno formalmente chiesto ai commissari alla Sanità calabrese di «provvedere all’annullamento della deliberazione e del correlato avviso – firmati dal commissario straordinario della stessa Asp, Giuseppe Giuliano, – in quanto manifestamente illegittimi». I due parlamentari del Movimento 5 Stelle, inoltre, hanno chiesto ai commissari governativi, Saverio Cotticelli e Maria Crocco, di «dare immediato impulso all’avvio del procedimento sanzionatorio, a carico di Giuliano, stabilito in tale fattispecie». «Oltretutto, la procedura per l’intesa assunzione – hanno scritto nella loro nota Sapia e Nesci – è priva di autorizzazione della ricevente Struttura commissariale ed è stata avviata in deroga al fabbisogno aziendale e nonostante la grave carenza, nell’Asp di cui si tratta, di personale medico e paramedico, tanto più in questa fase di emergenza nazionale determinata dai rischi conseguenti al Coronavirus».