Porto di Corigliano, nuovi interventi per 640mila euro Arriva il placet dell’Autorità portuale di Gioia Tauro. La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Rosa Silvana Abate, annuncia lavori di illuminazione per tutta l’area

Condividi su









CORIGLIANO ROSSANO Presto saranno avviati tutta una serie di lavori al porto di Corigliano Rossano. Lo annuncia in una nota il senatore Rosa Silvana Abate, del Movimento Cinque Stelle, rammentando di aver più volte interagito con l’Autorità portuale di Gioia Tauro, sotto la cui giurisdizione gravita lo scalo jonico.

«Il parere positivo dell’Autorità portuale – spiega la Abate – riguarda i lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione e torri faro, per i quali a breve partirà la procedura di gara per l’affidamento. Il progetto prevede la sostituzione di tutti gli apparecchi del porto di Corigliano Rossano con nuove tipologie di illuminazione, basate su tecnologia a led. Gli interventi interesseranno tutta l’area portuale, con particolare attenzione all’illuminazione posta lungo la banchina pescherecci e nei piazzali operativi».

L’importo complessivo dei lavori è di circa 641mila euro. «L’obiettivo è quello di ridurre i consumi di energia elettrica – ha concluso la senatrice – e di adeguare lo scalo portuale alle nuove esigenze commerciali. Sempre per il porto di Corigliano è stato dato parere favorevole all’avvio della movimentazione di merci fertilizzanti. Finalmente si cominciano a vedere una serie di risultati rispetto alle chiacchiere del passato».