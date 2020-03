Bimbo investito a San Giorgio Albanese, eseguita l’autopsia Dissequestrata la salma del piccolo Salvatore: oggi i funerali a Cerchiara. La donna che guidava il fuoristrada risulta indagata per omicidio stradale

Condividi su









SAN GIORGIO ALBANESE Terminati gli esami autoptici effettuati sul corpo del piccolo Salvatore Cerchiara. Il bimbo di sei anni, originario di Cerchiara di Calabria è deceduto la scorsa domenica a San Giorgio Albanese in provincia di Cosenza dopo essere stato investito da un fuoristrada in corsa. Insieme ad altri bambini, dopo aver pranzato dai nonni, stava giocando in un cortile nei pressi della strada che da Corigliano Rossano porta a Vaccarizzo Albanese quando una Suzuki guidata da una 30enne lo ha travolto. Inutili i tentativi di rianimazione posti in essere dai sanitari del 118 accorsi con ambulanza ed elisoccorso che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso e soccorrere i familiari sotto shock.

La donna, L. C. di San Giorgio Albanese, risulta ora indagata per omicidio stradale. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari disposta l’autopsia, che è stata eseguita ieri, ha provveduto al dissequestro della salma. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15:30 a Piane di Cerchiara nella chiesa di San Francesco. Il sindaco di Cerchiara, Antonio Carlomagno, stringendosi al dolore della famiglia, ha proclamato il lutto cittadino.