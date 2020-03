Rating di legalità, l’Agcm premia la Scamar L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha riconosciuto all’azienda un punteggio elevato: due stelle e due più

Condividi su









LAMEZIA TERME L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha riconosciuto alla Scamar il Rating di Legalità con un elevato punteggio: due stelle e due più.

La società lametina, attiva nel campo della ristorazione, ha fatto richiesta di attribuzione del Rating di legalità ed ha ricevuto un riconoscimento espresso in termini di punteggio pari a ★★++ dall’Agcm.

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale tramite l’assegnazione di un punteggio indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

«La deliberazione dell’Autorità – si legge in una nota dell’azienda – ha, di fatto, valutato e confermato positivamente l’operato della Scamar Srl permettendo alla stessa di essere presente nell’elenco delle aziende certificate dal Rating di Legalità e, soprattutto, attribuendole un punteggio vicino al tetto massimo».

La Scamar, di fatto, già nel 2017 aveva ricevuto l’attribuzione del Rating di legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con una valutazione positiva di punteggio pari a ★+ a conferma del rispetto dei principi etici e di legalità nel suo operato.

«La revoca del Rating di legalità avvenuto nel maggio 2018 – continua la nota –, a motivo di fattispecie da sempre disconosciute dalla realtà aziendale, non ha impedito alla Scamar di proseguire il suo operato dimostrando il massimo e rigoroso rispetto dei principi etici e di legalità, tale da riottenere tale importante riconoscimento».

Un rinnovato riconoscimento è stato attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel febbraio 2019 con un punteggio pari a ★★+ e in ultimo nel dicembre 2019 con un punteggio pari a ★★++ vicino al tetto massimo.

«Un riscatto – sottolinea l’azienda – non solo dell’immagine aziendale ma anche quella del territorio calabrese troppo spesso ammantato negativamente da un alone di assenza di spirito etico e di legalità. La Scamar, infatti, è fiera di aver investito e di poter continuare ad investire su collaboratori che non solo hanno decidono di mettere a disposizione le loro capacità, tempo e risorse a favore della sana realtà aziendale con sede nel cuore del territorio calabrese ma, soprattutto, che credono fortemente nei valori approntati alla legalità. La Scamar è orgogliosa di aver raggiunto un tale risultato e intende proseguire ad attenzionare la propria gestione aziendale nello spirito imprenditoriale con cui è riuscita a crescere di anno in anno raggiungendo importanti traguardi nel campo della ristorazione collettiva».