Coronavirus, l’invito di Catone il Censore per gli studenti del Telesio Lettera del preside ai 1.300 alunni del liceo di Cosenza. «Uscite poco, studiate e fate buone letture. È tempo di sacrifici ma torneremo più forti di prima»

«Nelle avversità ricordati di sperare sempre in cose migliori». Il preside del Liceo “Telesio” di Cosenza, Antonio Iaconianni, scrive ai suoi allievi, cita Catone il Censore e invita alla calma e alla fiducia in questo tempo così difficile e grave.

«Cari Studenti,

visto il momento delicato sento il dovere di intervenire come punto di riferimento di una comunità scolastica che conta circa 1300 persone.

Ho il dovere, oggi più che mai, di richiamarvi alle vostre responsabilità di cittadini: stiamo vivendo un tempo molto delicato ed ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, gli adulti come i giovani, Vi invito pertanto a seguire alla lettera tutte le indicazioni che ci forniscono le autorità competenti, particolarmente quelle che riguardano le nostre pratiche di vita quotidiana.

Non è tempo di polemiche o allarmismi, ma è giusto fare qualche sacrificio ed appena questa emergenza sarà finita torneremo con serenità e più forti di prima alla nostra vita quotidiana.

Vi invito a sfruttare le risorse online che la nostra scuola ha messo a Vostra disposizione, il nostro Liceo sta continuando nell’azione didattica. Approfittate della disponibilità e della dedizione dei Vostri docenti, che tra mille difficoltà stanno portando avanti un percorso di modernizzazione importante e che ci tornerà utile.

Continuate a studiare con la massima serenità, fate buone letture e vedete bei film. Mi piace citare Catone il Censore che scriveva: “Nelle avversità ricordati di sperare sempre in cose migliori”».