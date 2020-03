Ciconte: «Le mie nomine sono legittime» Il consigliere regionale uscente: «Sono nelle mie piene funzioni di vicepresidente». Ma l’opportunità è un’altra cosa Condividi su







CATANZARO «Sono sconcertato dell’articolo pubblicato sul sito del Corriere della Calabria in data 07.03.2020 ore 16.23 a firma “ppp” dal titolo “le nomine a tempo scaduto di Ciconte“.

Vorrei ricordare al giornalista che le nomine sono state effettuate, per completamento della segreteria, in seguito a cessazione di precedenti incarichi, non in maniera retroattiva, come viene affermato, ma in data 09/01/2020, 17/01/2020 e 20/01/2020. In tali date ero, e ancora oggi sono, nelle mie piene funzioni in qualità di vice presidente del Consiglio Regionale. Il mandato scadrà all’atto di nomina del nuovo ufficio di presidenza.

Pertanto vorrei precisare, che le determine sono state formalizzate dagli uffici competenti del Consiglio regionale in data successiva come da prassi. La data del 31 marzo, prevista sempre dagli uffici del personale, non ha nessun valore, in quanto gli incarichi dei miei collaboratori decadranno contestualmente alla scadenza del mio mandato che avverrà il 10-11 marzo. Infine sottolineo ancora con forza, il mio stupore considerato che tutto è stato fatto nella piena legalità e correttezza e nel pieno delle mie funzioni. La invito pertanto a rettificare l’articolo per verità di informazione».

Sconcertati da tanto sconcerto non possiamo non confermare le date in cui la burocrazia regionale ha adottato le determine: il 14 e il 21 febbraio, ben oltre la data delle elezioni regionali. Un pizzico di sconcerto lo riserviamo anche al fatto che non tutti i consiglieri hanno seguito la strada tracciata da Ciconte. Non tutti, cioè, hanno nominato collaboratori mentre l’attività del Consiglio regionale era ferma. Che si possa fare non c’è dubbio (altrimenti non se ne parlerebbe sui giornali ma in altre sedi), l’opportunità di tali scelte, però, è una valutazione che rimandiamo ai lettori. E agli elettori. (ppp)