Coronavirus, Occhiuto: «Ho scelto l’auto isolamento anche se non ho sintomi» L’appello del sindaco sulla sua pagina Facebok: «Decisione presa per prudenza. Vi invito a restare a casa»

COSENZA «Pur non avendo alcuna sintomatologia ho deciso, per prudenza e nel rispetto della comunità che amministro, di mettermi intanto in auto isolamento almeno per questa settimana». È quanto ha affermato il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto in un post sulla propria pagina Facebook. «Ragazzi, cari concittadini, – scrive Occhiuto – per questa settimana il mio invito è quello di restare a casa. C’è chi può da casa continuare a lavorare con gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione e chi può prendersi qualche giorno di riposo. Chi ha un’attività d’impresa potrebbe approfittare, se possibile, per anticipare un po’ di ferie (forzate). Chi è tornato da fuori rimanga a casa per senso di responsabilità nei confronti dei nonni. Evitiamo feste, riunioni, incontri collettivi, assembramenti di ogni tipo. Rinviamo tutti gli appuntamenti non strettamente necessari. Restiamo a distanza di sicurezza soprattutto rispetto alle persone anziane».

«Dobbiamo fare in modo – prosegue Occhiuto – di evitare un incremento esponenziale dei contagi perché il rischio è quello di mandare in blocco i nostri ospedali non assicurando poi un’assistenza sanitaria adeguata per tutti gli ammalati. Considerato che anch’io per ragioni istituzionali e di lavoro nel mese scorso e nelle settimane precedenti all’emanazione dei Dpcm nazionali e dell’attuale ordinanza regionale della governatrice, ho viaggiato su treni e incontrato tante persone, ho deciso, pur non avendo alcuna sintomatologia, per prudenza e nel rispetto della comunità che amministro, di mettermi intanto in auto isolamento almeno per questa settimana. Continuerò a lavorare allo stesso modo e ad assistere la comunità da casa con le modalità operative che oggi abbiamo a disposizione».