Cosenza riorganizza gli uffici comunali. E Occhiuto incalza l’Azienda ospedaliera Stop al consiglio comunale e alle riunioni di commissione. In città di mobilitano le associazioni di volontariato per aiutare la fasce più deboli. Dovrà aspettare invece Maria Luisa Arsì prima di prendere il posto di Luca Morrone. In vigore le misure per evitare i contagi

COSENZA «Ho scritto un’ulteriore lettera al Commissario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Dottssa Giuseppina Panizzoli, e al Commissario Saverio Cotticelli, per avere informazioni sullo stato di adempimento relativo alla mia Ordinanza Sindacale emanata giorni fa, e all’attivazione del Triage Tenda». Mario Occhiuto spinge affinché l’azienda ospedaliera di Cosenza adotti le misure contenute nell’ordinanza emanata domenica con la quale chiedeva la separazione da reparto di virologia da quello di ematologia oltre all’adozione di una serie di misure volte a fronteggiare meglio l’emergenza da contagio da Covid-19. «Alla Azienda Ospedaliera ho, inoltre, manifestato l’esigenza dell’acquisto dei necessari strumenti di cautela individuale quali presidi monuso e mascherine -aggiunge Occhiuto – ho formulato, inoltre, ulteriori raccomandazioni per la tutela della salute pubblica al fine di: migliore distribuzione dei posti letto tra gli ospedali pubblici per rinvenire ulteriori posti da dedicare alla attuale emergenza virologica; rinegoziazione dei contratti in essere con la sanità privata, mirata alla individuazione di posti letto dedicati alla emergenza in atto; reclutare nuovo personale medico da destinare ai punti di terapia intensiva e infettivologica. Ciò posto, chiedo alla dottoressa Giuseppina Panizzoli di sapere quali iniziative ha posto in essere per l’adempimento della mia ordinanza». Il sindaco della città di Cosenza nella missiva indirizzata ai vertici dell’Azienda ospedaliera lamenta anche delle lamentele ricevute dai cosentini circa carenze organizzative mentre al commissario alla sanità regionale chiede lumi circa la possibilità di nuove assunzioni di personale medico.

IN CITTA’ Squillano timidamente ancora i numeri delle tante associazioni di volontariato che si sono messe a disposizione degli abitanti di Cosenza per aiutare le fasce deboli dei cittadini residenti in città e non solo. Tra esigenze personali e fasi di rodaggio, ancora si è lontani dall’essere nel cuore della quarantena per evitare ulteriori contagi da Covid-19, ma nonostante questo i raggruppamenti di attività per permettere il meno possibile ai cosentini di spostarsi sono tantissime. Spesa, ristorazione, farmaci per sino la cultura (qui la notizia ) diventa a domicilio. Dopo un primo assalto agli scaffali dei supermarket, il sindaco Mario Occhiuto, ha disposto che la polizia municipale controllasse il rispetto delle distanze di sicurezza e che tutti gli esercizi commerciali fossero dotati delle prescrizioni sanitarie dotate dalla legge. Una fetta del commercio cosentino ha preferito abbassare le serrande (qui la notizia) c’è anche chi prova a resistere, rispettando le raccomandazioni che arrivano dalle dal Governo oltre che dagli organismi comunali.

CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI Il drappo raffigurante la madonna del Pilerio campeggia sulla facciata del municipio. Con l’Italia, diventata ormai una enorme zona rossa, anche a Palazzo dei Bruzi le riunioni si sono azzerate. La capigruppo prevista per stabilire in che data si dovesse riunire il consiglio comunale è stata rimandata. Saranno sforati i dieci giorni previsti dalla legge per la surroga e così Maria Luisa Arsì dovrà aspettare prima di subentrare al consigliere dimissionario Luca Morrone. Nel mese di marzo, l’assise avrebbe dovuto approvare una piccola variazione di bilancio, ma le riunioni per il momento sono sospese. Entro novanta giorni dall’insediamento dalla terna commissariale dopo il default comunale invece dovrà essere approvato il bilancio riequilibrato. L’atto, compatibilmente con il diminuire dei contagi e quindi di un ritorno alla normalità, potrà essere approvato senza nessun problema. Le commissioni per il momento sono sospese, alcuni presidenti già nella giornata di ieri avevano sospeso le riunioni, nonostante si fosse scelto di tenere le adunanze nel salone del consiglio comunale riuscendo in questo modo a garantire le opportune distanze. Non è da escludere che alcuni atti (soprattutto relativi a pratiche di bilancio) potranno essere discussi nella prossima settimana. Ma la linea generale è quella di tenere tutto in sospeso fino a nuovi ordini da parte del governo.

RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI Gli sportelli del servizio demografico, che si trovano negli spazi del centro commerciale “I Due Fiumi”, per disposizione del dirigente del settore Affari generali, resteranno aperti al pubblico solo nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Agli uffici si può accedere uno alla volta, fatto salvo il diritto degli accompagnatori di persone diversamente abili o con ridotte capacità motorie, previa rilevazione dei dati anagrafici per la quale occorre esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. Anche gli uffici del protocollo generale di Piazza Cenisio (Palazzo Ferrari) resteranno aperti al pubblico solo nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30. L’invito che arriva dall’amministrazione comunale è quello di non recarsi agli sportelli se non per atti particolarmente urgenti e soprattutto se è possibile per le comunicazioni e le istanze indirizzate al protocollo generale, di utilizzare l’indirizzo pec comunedicosenza@superpec.eu . Stessa modalità è stata consigliata a coloro che devono indirizzare comunicazioni o istanze alla Commissione straordinaria di liquidazione: commissioneliquidazione.comunedicosenza@superpec.eu .Anche il ritiro degli atti giudiziari e/o delle cartelle esattoriali, negli uffici di Palazzo Ferrari, potrà avvenire nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30), attendendo sempre il proprio turno all’esterno dell’ufficio e rispettando le distanze di sicurezza. La validità della parking card è stata prorogata al 30 aprile. (mi.pr.)