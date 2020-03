Lieve scossa di terremoto nel cosentino, epicentro Montalto Uffugo La scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata ad una profondità di 6 chilometri

COSENZA Una scossa sismica di magnitudo 2.0 è stata avvertita alle 23.40 a Montalto Uffugo, città in provincia di Cosenza. Il movimento tellurico, seuppur lieve, è stato chiaramente avvertito dai residenti della zona, anche in considerazione della profondità dell’epicentro di appena sei chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.