Il Palazzo dei sarti dona mascherine in tessuto per i più bisognosi Il giovane imprenditore cosentino, Riccardo Magarò, ha promosso l’iniziativa donando le mascherine prodotte proprio dalla sua impresa, a Cosenza, alla Caritas

COSENZA la ricerca delle mascherine protettive è diventata una delle attività principali di questi tempi. Il prodotto risulta nella maggior parte dei casi introvabile, e laddove l’acquisto fosse possibile, ad esempio sul web, il prezzo sembrerebbe rivelarsi assai elevato rispetto al normale. A questo problema ha, dunque, cercato di rimediare il cosentino Riccardo Magaró, fermamente convito che in situazioni come quella attuale ognuno debba fare la sua parte. Il giovane artigiano, titolare del Palazzo dei Sarti di Cosenza, vista l’emergenza epidemiologica, ha, infatti, realizzato, all’interno del proprio laboratorio, le mascherine di protezione, con lo scopo di donarle alla Caritas della Diocesi Cosenza-Bisignano.

Col solo aiuto della sorella Miriana – al momento le attività degli allievi della sartoria nel cuore del centro storico sono sospese -, Riccardo ha letteralmente creato il prodotto, utilizzando cotone a doppio tessuto, tra l’altro lavabile, per avere una prima protezione sul viso. Il lavoro che ha portato avanti nei giorni scorsi ha previsto la massima cura, pure attraverso la preventiva sterilizzazione delle macchine da cucire, l’utilizzo di guanti in lattice e l’osservazione delle diverse misure precauzionali.

Sarà, pertanto, la Caritas Diocesana, a cui le mascherine sono già state consegnate, a distribuirle gratuitamente ai più bisognosi.