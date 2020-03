Covid-19, Davi: «In quarantena a Platì presunto boss Trimboli» Il consigliere comunale di San Luca e massmediologo segnala la decisione del commissario prefettizio sull’uomo rientrato da Pavia

PLATÌ «Il commissario prefettizio di Platì ha disposto la quarantena per il presunto boss Giuseppe Trimboli che nella giornata di lunedì ha lasciato la sua abitazione di Pavia per tornare nella casa di famiglia proprio a Platì». A rivelarlo sul proprio profilo Facebook Klaus Davi, massmediologo e consigliere comunale di San Luca. «A Trimboli, sulle spalle condanne scontate per associazione mafiosa e altri reati – riporta una nota – si è aggiunto un altro presunto big della ‘ndrangheta milanese: trattasi di Antonio Barbaro, che ha lasciato nei giorni scorsi la sua residenza di Gaggiano a Milano per tornare nell’appartamento di Bianco. Barbaro è l’ex titolare della “Frutteria” di Gaggiano».

«Mai indagato per mafia – precisa la nota – risulta però contiguo a numerosi pesi massimi del narcotraffico lombardo, in primis Giuseppe Calabrò, detto “Dutturicchiu” per aver studiato diritto all’Università ed essere un accanito lettore di quotidiani, che a sua volta è altresì punto di riferimento del traffico di droga internazionale». «Calabrò, dopo aver ufficialmente abbandonato Milano, vive ora a Bovalino».