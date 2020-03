Coronavirus, imprenditori cinesi donano tute alla Regione Calabria «Siamo certi – dicono – che l’amicizia tra i nostri popoli dopo questa grande sfida si rafforzerà ancora di più»

Condividi su









CATANZARO In tempi di piena emergenza legata alla pandemia da coronavirus anche in Calabria, non mancano in questi giorni i gesti di solidarietà. Come, ad esempio, quello degli imprenditori cinesi che lavorano nel nostro territorio. Oggi, infatti, hanno donato alla Regione Calabria 1.600 tute. «Siamo certi – dicono – che l’amicizia tra i nostri popoli dopo questa grande sfida si rafforzerà ancora di più».