Coronavirus, Lamezia: Abramo Customer Care sospende le attività di call center

LAMEZIA TERME Dopo gli appelli dei lavoratori, dei sindacati e la diffida del sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro, la Abramo Customer Care, la società di call center calabrese, ha deciso a partire da domani di sospendere le attività lavorative delle decine di operatori attivi nella sede del lametino, nell’area ex-Sir. Secondo quanto si apprende, infatti, domani è previsto un primo giorno di ferie con la prevista chiusura aziendale (art. 31 comma 1), poi saranno valutate tutte le opzioni a disposizione.

L’ALLARME «Già da giorni – fanno sapere i sindacati del settore – abbiamo segnalato alcune gravi carenze come la mancanza di gel disinfettante e la mancata sanificazione degli ambienti lavorativi. Abbiamo tartassato l’azienda fino alla diffida arrivata in serata da parte del sindaco». In tarda serata, infatti, il primo cittadino lametino aveva “diffidato” la Abramo Customer Care invocando «l’immediata sospensione di attività di call center fino al prossimo 25 marzo» per l’osservanza dell’ultimo Dpcm varato dal governo Conte lo scorso 11 marzo, sulla scia di quanto fatto già nel pomeriggio dal sindaco di Rende, Manna (qui la notizia).

L’APPELLO Già in giornata, peraltro, lo Sportello Sociale Autogestito di Lamezia Terme aveva chiesto al sindaco Mascaro «in qualità di autorità sanitaria locale, di disporre l’immediata sospensione delle attività di call center svolte sul territorio del comune di Lamezia Terme che non rientrano tra quei servizi essenziali ed imprescindibili elencati dall’ultimo Dpcma. attivando, ove necessario, adeguati controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme di sicurezza. I profitti aziendali non valgono la salute di centinaia di di lavoratori!» Appello, dunque, la Abramo Customer Care ha accolto. Restano però da definire alcuni dettagli, a cominciare dalla durata effettiva della sospensione delle attività fino agli interrogativi legati alla retribuzione dei lavoratori del call center lametino. (Gi. Cu.)