Cropani, il Sindaco: «Abbiamo un caso. Ma ora prevenzione e non caccia alle streghe» Il primo cittadino del centro del Catanzarese, Raffaele Mercurio, dà notizia del primo contagio nel suo paese. La persona era rientrata dal Nord. «Chi ha avuto contatti lo dichiari»

CROPANI Il sindaco del centro del Catanzarese, Raffaele Mercurio, in un video su Facebook ufficializza il primo caso di coronavirus a Cropani Marina. «Tutti coloro i quali sono entrati in contatto col soggetto sono tenuti a comunicarlo tempestivamente e in maniera spontanea. Il contatto deve essere un contatto stretto». Dal giorno del presunto contatto inizierà la quarantena di 14 giorni. Il soggetto in questione – una donna sulla sessantina – sarebbe rientrata da Milano lo scorso febbraio. Ma sottolinea Mercurio: «Non bisogna fare nessuna caccia alle streghe. Questo è il momento della prevenzione. Non spostatevi da casa e se lo fate per i bisogni primari, fatelo in maniera corretta».