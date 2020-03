«Confermato un caso di Coronavirus a Rogliano» Il sindaco riferisce di aver acquisito la conferma dall’Asp di Cosenza. «Situazione sotto controllo, non ci sono motivi di allarme»

ROGLIANO «In base all’acquisizione, per le vie brevi, della comunicazione odierna dell’Asp di Cosenza Dipartimento di prevenzione Unità operativa “Igiene e Sanità pubblica”, mi corre l’obbligo, purtroppo, di informare che il paziente, nostro concittadino, sottoposto ad esami diagnostici nella giornata di ieri, all’ospedale di Cosenza è risultato positivo al Covid-19». Lo rende noto il sindaco di Rogliano Giovanni Altomare. «Ho già provveduto ad esperire ogni adempimento previsto dalla legge per la salvaguardia della salute pubblica.

«Assicuro tutti – continua – che la situazione è sotto controllo. Le autorità sanitarie sono in continua vigilanza sul territorio. Non ci sono motivi di allarme. Raccomando a tutti i cittadini, che già stanno dando prova di grande senso civico, di rispettare le misure di prevenzione ampiamente comunicate. È il momento di mostrare la forza e il senso di responsabilità della nostra comunità».