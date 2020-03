Guanti e mascherine un problema anche tra le forze dell’ordine In Calabria non sono solo i presidi sanitari a soffrire della mancanza di dispositivi individuali di protezione. Gli agenti di pattuglie in strada lamentano la dotazione di poco materiale protettivo.

COSENZA In prima linea nelle emergenze ma spesso non dotati del giusto equipaggiamento. In Calabria non languono di dispositivi di protezione individuali solo gli operatori sanitari ma anche le forze dell’ordine. A scoppiare non è soltanto il bubbone della malattia ma anche quello di agenti e militari che in questi giorni stanno pattugliando le strade muniti di soli guanti monouso e mascherine chirurgiche (quelle di colore verde per indtenderci) non omologate. Nonostante le raccomandazioni a non muoversi dalle proprie abitazioni, su tutto il territorio gli spostamenti via treno e autobus continuano seppur a ritmo ridotto ed è proprio in questi casi il personale impiegato ad effettuare i controlli rischia maggiormente di contrarre il Coronavirus. Preoccupa l’esodo dalle regioni dove si trovano i focolai di contagiati, nella giornata di domenica 15 marzo un autobus sulla fascia ionica è stato intercettato ed i passeggeri sottoposti a controlli (qui la notizia) ma lo stesso è successo sulla costa tirrenica nella stazione-hub di Paola dove a tarda sera, l’arrivo di un treno con casi di presunti contagiati di Coronavirus ha fatto scattare i protocolli d’emergenza. Solo un falso allarme per fortuna, ma le forze dell’ordine lamentano la carenza di dispositivi individuali di protezione che per il momento languono nelle caserme e nei commissariati. In questa settimana si attende il picco di contagi, ma si attende anche l’arrivo dei dispositivi di protezione di cui il Governo ha fatto richiesta e acquisto. In attesa i controlli continuano.