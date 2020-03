Coronavirus e sicurezza nei call center, Cobas: «Aperto lo stato di agitazione a Cosenza» «Siamo pronti a dichiarare lo sciopero in qualsiasi azienda qualora le misure di prevenzione non dovessero essere rispettate» Condividi su







COSENZA «E’ dalla settimana scorsa che sosteniamo che le attività dei call center dell’area urbana di Cosenza e dell’intera Calabria vadano sospese: per il rischio di contagio e di propagazione dovuti alle caratteristiche di mobilità della forza lavoro, proveniamo da ogni comune e quartiere, e per gli ambienti di lavoro, comunque sale chiuse con decine e decine, se non centinaia di operatori e operatrici. Il nostro appello e la nostra preoccupazione, condivisi dalla stragrande maggioranza della cittadinanza e dei lavoratori, pur rimanendo isolati dal punto di vista sindacale hanno avuto comunque eco tant’è che il sindaco di Rende ha emanato venerdì 13/3 un’ordinanza in cui si disponeva la chiusura immediata di tutti i call center che non erogassero servizi essenziali. Qualcosa di simile hanno fatto i sindaci di Montalto Uffugo e Lamezia Terme disponendo la temporanea chiusura della Abramo Customer Care per inadempienze nell’attuazione dei protocolli di sicurezza». Questa la preoccupazione di Cobas Telecomunicazioni Cosenza che accende i riflettori sulla vicenda legata ai call center in Calabria e le condizioni di sicurezza degli operatori in tempi di emergenza da coronavirus. «Anche se, a seguito dell’ordinanza, una buona parte delle aziende di call center presenti sul territorio ha sospeso le attività organizzandosi per lavorare in smart working o usufruire di coperture pubbliche per i periodi di sospensione – scrivono ancora – un’altra buona parte di call center (qui la notizia) ha già riaperto i battenti, e seppur con numeri minori, i lavoratori e le lavoratrici usciranno di casa (e ci torneranno) per continuare a fornire servizi alle grandi multinazionali e agli enti statali a capo della filiera».

VICINANZA AI LAVORATORI «Noi crediamo che i servizi essenziali siano ben altri e che dietro questa interpretazione governativa molto larga di ciò che è essenziale ci sia la longa manus della Confindustria che, terrorizzata dall’idea di vedere crollare i fatturati e sfumare le occasioni di profitto create da tutti questi “italiani a casa”, ha preferito imporre al governo la sostanziale continuità di tantissime attività che in realtà sono essenziali solo al fatturato delle grandi aziende e non alla tutela dei diritti del cittadino e della persona». «Ci siamo svegliati un giorno – scrive Cobas – e abbiamo scoperto di essere servizio essenziale, il vero motore della nazione! Assieme a noi inoltre si sono accorti di essere essenziali anche le cassiere e gli addetti dei supermercati, gli operai della logistica e dell’industria, gli operai delle imprese di pulizia e tante altre categorie quotidianamente umiliate da condizioni di lavoro e salari a dir poco vergognose. Per non parlare di medici, infermieri e personale sanitario che, nonostante siano chiaramente un servizio essenziale, già da prima della pandemia si trovavano a lavorare in condizioni pietose e che ora stanno dando l’impossibile, pagando in termini di grandissimi sacrifici e perdita di vite umane. A queste donne e a questi uomini va tutta la nostra solidarietà e rispetto». «Dopo verrà il momento delle rivendicazioni, per adesso crediamo, anche in base all’ultimo protocollo siglato tra sindacati confederali, Confindustria e governo, che tutti i front-end telefonici delle varie filiere (internet e telefonia, energia, previdenza, credito, assicurazioni, soccorso stradale, intrattenimento, etc) debbano essere erogati in regime di telelavoro. In alternativa saremo a richiedere di nuovo la temporanea sospensione delle attività non essenziali attingendo alle risorse messe in campo dal governo».

STATO D’AGITAZIONE «Dichiariamo aperto lo stato di agitazione per le aziende di call center presenti nei comuni dell’area urbana di Cosenza al fine di: garantire il rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid19 in ogni call center che non sospenderà le attività e fare pressione per l’adozione dello smart working per tutti i contact center delle varie filiere e limitare così in maniera seria e radicale il possibile emergere di focolai di infezione nel nostro e in altri territori. Siamo pronti a dichiarare sciopero in qualsiasi azienda qualora le misure di prevenzione non dovessero essere rispettate e qualora si continuasse oltre ogni ragionevole tempistica a procrastinare l’adozione dello smart working, unico strumento in grado di garantire continuità lavorativa e reale protezione dal contagio.