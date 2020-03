Catanzaro, Abramo dispone la chiusura del lungomare Il sindaco: «Le numerose raccomandazioni a non uscire di casa devono essere rispettate da tutti»

Condividi su









CATANZARO «Il lungomare di Catanzaro resterà chiuso fino al 25 marzo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Le numerose raccomandazioni a non uscire da casa devono essere rispettate da tutti. Ho deciso, dunque, di chiudere al pubblico anche il lungomare visti gli assembramenti che si sono verificati nel weekend». Così il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. «Tutti i cittadini sono tenuti al rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze e nelle aree pubbliche. Per chi trasgredisce l’ordinanza si procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p., e verrà altresì applicata la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro così come previsto per legge». E conclude: «Lo ribadisco: il rispetto delle regole deve essere rigido, con un aumento dei contagi il nostro sistema sanitario non reggerebbe all’urto».