Coronavirus, un militare ricoverato all’ospedale di Cosenza Il giovane arruolato nelle forze armate si trova ricoverato insieme al padre. «Atteniamoci alle regole manteniamo la calma e un clima solidale, insieme ce la faremo» scrive su Facebook. All’Annunziata, 4 sono le persone in terapia intensiva

COSENZA C’è anche un militare e consigliere comunale di Santo Stefano di Rogliano tra le persone ricoverate all’Annunziata di Cosenza perché infetto da Coronavirus. Il ragazzo 25enne, si trova in reparto insieme al padre, affidato alle cure dei sanitari e come ha spiegato ai suoi concittadini tramite un messaggio pubblicato su Facebook «sia io che mio padre ci stiamo attenendo alle cure somministrate dai medici del reparto di malattie infettive e stiamo ottenendo dei netti miglioramenti». Il militare ha poi aggiunto che «Sia io che mio padre abbiamo seguito tutte le direttive imposte dal ministero della salute, l’emergenza è nazionale, se qualcuno ha dei sintomi avvisi il proprio medico curante e si rivolga ai numeri che sono stati messi a disposizione. Manteniamo la calma e un clima solidale, insieme ne usciremo tutti». Essendo un militare in servizio presso la caserma “Settimio” di Cosenza, diversi militari che nelle settimane precedenti sono state in contatto con il collega, sono in via precauzionale in un regime di quarantena come imposto dai protocolli di legge. A Cosenza sono 19 le persone ricoverate in ospedale perché hanno contratto il Covid-19, mentre sono 4 le persone che si trovano in condizioni sintomatiche più gravi e quindi affidate alle cure dei medici del reparto di terapia intensiva.