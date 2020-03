Coronavirus, 295 persone denunciate in una settimana nella provincia di Crotone In totale ammontano a 2.415 i soggetti controllati in sette giorni dalle forze dell’ordine. Denunciati anche 6 i titolari di esercizi commerciali Condividi su







CROTONE Continua l’attività di coordinamento delle Forze di Polizia ed il monitoraggio da parte della Prefettura di Crotone sull’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del virus CODIV-19 previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ed 11 marzo 2020. L’attività, svolta secondo le direttive diramate dal Ministro dell’Interno che, tra l’altro, dà indicazioni specifiche per i controlli sulle limitazioni della mobilità e sulle attività commerciali vede in campo uomini e donne della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali.

I NUMERI In totale sono state 2.415 le persone controllate, di queste 295 sono state denunciate per l’ex art. 650 C.P., altre 12 per gli ex art. 495 e 496 C.P. mentre altre 4 persone sono state denunciate per altri reati. Ammonta invece a 1.183 esercizi commerciali controllati. Sono 6 i titolari di esercizi commerciali denunciati ex art. 650 C.P. e uno sanzionato amministrativamente.