Giunta Santelli, Statti: «Bene il varo dell’esecutivo. Ora subito al lavoro» Il presidente di Confagricoltura Calabria al nuovo governo: «Pronti a collaborare per individuare misure utili a fronteggiare l’emergenza Coronavirus»

LAMEZIA TERME «Il varo della nuova giunta regionale permetterà di avviare fin da subito tutte quelle misure necessarie a fronteggiare l’emergenza Coronavirus che sta colpendo pesantemente le nostre aziende». Così Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria che saluta «positivamente la nascita dell’esecutivo guidato da Jole Santelli». «Nel fare gli auguri di buon lavoro a tutti i membri della nuova giunta – sottolinea Statti – come organizzazione ci consideriamo già pronti ad un confronto per programmare quella serie di misure di cui le imprese agricole hanno necessità per fronteggiare questa fase caratterizzata dal calo dei consumi e dall’emergenza sanitaria legata al diffondersi anche in Calabria del Covid-19». «In questo senso offriamo la nostra piena disponibilità al neo assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo – aggiunge – di cui riconosciamo l’alto profilo istituzionale e la concretezza, a collaborare per consentire al settore di superare questo delicato momento e di rilanciarlo in prospettiva futura. Crediamo che un buon piano d’azione concertato che sappia sfruttare al meglio le risorse previste anche dal Decreto legge “Cura Italia” possa consentire alle aziende di fronteggiare l’attuale situazione». «Riteniamo – conclude Statti – che occorra ora non perdere ulteriore tempo ed attivare fin da subito quelle misure previste dall’ultimo decreto che prevedono interventi di sostegno al reddito di competenza anche regionale, come la Cassa integrazione in deroga, e azioni di aiuti al sistema imprenditoriale locale. Questo per supportare le imprese e permetterle di contenere i danni che questa emergenza ha inflitto al tessuto produttivo in un momento di per sé già difficile per l’intero comparto stressato da una concorrenza aggressiva».