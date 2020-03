Non ce l’ha fatta il bimbo nato prematuro sull’elisoccorso Inutile il disperato tentativo dei medici sul velivolo che lo avevano dato alla luce mentre sorvolavano la Sila ed il ricovero in terapia intensiva

CORIGLIANO ROSSANO Non ce l’ha fatta il bimbo nato prematuro, fra le nuvole della Sila, in elisoccorso, ieri pomeriggio (qui la notizia).

Nonostante il disperato tentativo dei medici sul velivolo che lo avevano dato alla luce mentre sorvolavano la Sila, pur in posizione podalica, ed il ricovero in terapia intensiva neonatale all’ospedale di Cosenza, non c’è stato nulla da fare per il piccolo, nato di appena ventisei settimane e del peso di 700 grammi. La madre aveva allertato il 118 appena entrata in travaglio. (lu.la.)