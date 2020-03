San Marco Argentano, Mariotti: «Disposto isolamento per alcuni dipendenti comunali» Provvedimento del sindaco della cittadina cosentina dopo la conferma della positività al Covid-19 di un familiare di un dipendente del Comune

Condividi su









SAN MARCO ARGENTANO «Nel pomeriggio di oggi, il dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha comunicato che tre cittadini del nostro Comune devono essere sottoposti alla misura della permanenza domiciliare fiduciario/quarantena da oggi fino a domenica 22 marzo compresa, in quanto hanno avuto contatto con un soggetto Covid positivo. Tutti e tre i soggetti stanno bene». È quanto dichiarato da Virginia Mariotti, sindaco di San Marco Argentano in merito alla notizia del contagio di un sindacalista della Uil originario della cittadina cosentina ma residente a Cosenza risultato positivo al Covid-19. Da qui il provvedimento che, come da prassi, è scattato per i componenti della famiglia dell’uomo. «Uno di loro – specifica Mariotti – è un dipendente comunale. Al fine di tutelare la salute pubblica e per opportuna precauzione, ho disposto che tutti i colleghi che hanno avuto contatti con il dipendente suddetto stiano in isolamento domiciliare».