Coronavirus, tra i positivi di Lamezia un paziente arrivato da Pisa L’uomo di 70 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione. E’ il terzo caso nella città della piana. Potrebbe essere stato infettato durante il viaggio nella città toscana

LAMEZIA TERME Tra i casi positivi al coronavirus registrati nella giornata di mercoledì 18 marzo, c’è un uomo di circa 70 anni. E’ arrivato in Pronto soccorso a Lamezia Terme in condizioni critiche ed è stato ricoverato in Rianimazione ex Obi di Pronto soccorso. Da quello che si apprende l’uomo potrebbe essersi infettato durante un viaggio a Pisa. E’ il terzo caso dopo quello dell’uomo di ritorno da Bergamo e di sua moglie che sono in quarantena a casa. La destinazione di questo nuovo paziente, invece, è l’ospedale Pugliese di Catanzaro. (ale. tru.)