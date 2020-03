Vibo, faceva pesca subacquea nonostante i divieti: denunciato Controlli dei carabinieri per l’emergenza Coronavirus. Segnalati cittadini in giro senza giustificazione o con false attestazioni

VIBO VALENTIA Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia. Nella giornata di oggi i militari della Stazione di Pizzo hanno individuato in località Marina un soggetto che stava effettuando nei pressi del lungomare attività di pesca subacquea. Fatto uscire dall’acqua, l’uomo è stato denunciato per la violazione dell’articolo 650 del Decreto varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per pesca di frode esercitata in area protetta. Nella stessa giornata si sono registrate una serie di denunce anche a Vibo Marina e a Vibo Valentia nei confronti di diversi soggetti in giro senza documenti, con false attestazioni o senza alcuna giustificazione valida.