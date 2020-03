A pesca di bianchetto a Cirò nonostante il Coronavirus, denunciato L’uomo è stato fermato dalla guardia costiera. Aveva pescato illecitamente 60 chili di novellame

CIRÒ MARINA Pescava bianchetto nonostante le direttive anti contagio. Sanzionato e denunciato pescatore sportivo. I militari della Capitaneria di porto di Crotone, hanno accertato la presenza di un uomo all’interno del sorgitore di Cirò Marina, con ogni probabilità di rientro da una battuta di pesca. È stato intercettato appena dopo aver ormeggiato il proprio natante da diporto. Sull’unità è stato rinvenuto un quantitativo di circa 60 chili di esemplari di sarda la cui cattura è vietata in considerazione della taglia inferiore a quella minima prevista. Nei confronti del pescatore sportivo è stata comminata una pesante sanzione di 4 mila euro, con il contestuale sequestro del prodotto ittico e dell’attrezzo da pesca.

Il bianchetto sequestrato, a seguito di visita ispettiva da parte del personale veterinario dell’Asp di Crotone, è stato giudicato non idoneo al consumo ed avviato a distruzione. È stato anche denunciato per violazione delle norme anti-coronavirus.