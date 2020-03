A caccia di Pokemon nel centro di San Demetrio, denunciati due 28enni I carabinieri hanno sorpreso i giovani in piazza Monumento. Hanno violato le norme anti-Covid e si sono giustificati con il gioco

Condividi su









SAN DEMETRIO CORONE Due ventottenni sono stati denunciati perché avevano violato le norme anti-Covid perché a caccia di Pokemon a San Demetrio Corone. I due sono stati sorpresi dai carabinieri mentre erano a spasso in Piazza Monumento in violazione delle restrizioni alla circolazione previste dal Dpcm dell’8 marzo 2020 e successive modifiche, nonché le disposizioni comunali approvate. I ventottenni, incensurati, del luogo fermati dai militari hanno motivato la loro presenza nella piazza, appunto, perché avrebbero cercato di catturare un Pokemon d’attacco dietro il Monumento dei Caduti e che appena trovato sarebbero rincasati. I giovani dopo essere stati identificati sono stati denunciati dai carabinieri per la violazione dell’art. 650 c.p., nonché invitati a fare subito rientro alle rispettive abitazioni.