Meteo in Calabria, nelle prossime ore piogge e temperature in netto calo Previsto l’aumento considerevole di nubi con locali rovesci e temperature massime comprese fra 10 e 15 gradi

Condividi su









ROMA Se in tempi di quarantena e restrizioni per evitare la diffusione del contagio da coronavirus è necessario rimanere a casa, a rendere le cose un po’ più facili è il meteo che, da oggi e nelle prossime ore, è in deciso peggioramento su tutto il Paese e al Sud. Proprio sulle regioni meridionali e la Calabria oggi – secondo gli esperti meteo – la nuvolosità è in ulteriore intensificazione con precipitazioni a carattere sparso a partire dal pomeriggio-sera mentre le temperature rimarranno pressoché stazionarie, con massime tra 14 e 18 gradi. Domani la situazione sarà ancora peggiore con l’aumento considerevole di nubi con locali rovesci, con possibilità di nevicate a quote collinari sull’Appennino. In deciso calo le temperature con le massime comprese tra 10 e 15 gradi.