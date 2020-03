Settimo caso di Coronavirus a Lamezia, mentre un uomo è sotto osservazione La conferma del sindaco Mascaro, si tratta di un’anziana. Autorità sanitarie al lavoro per ricostruire l’origine del contagio

LAMEZIA TERME C’è un nuovo caso di positività, il settimo, al Coronavirus a Lamezia Terme. Secondo quanto si apprende, la persona risultata positiva, un’anziana donna, si trova in isolamento domiciliare. La notizia è stata confermata dal sindaco della città, Paolo Mascaro. Le autorità sanitarie sono al lavoro per ricostruire l’origine del contagio. Sotto osservazione ci sarebbe anche un uomo, per il quale si è in attesa del responso dei tamponi.