Riapertura tra le regioni, Boschi: «Ascolteremo le ragioni della Calabria»

CATANZARO «Vediamo se dal 3 giugno finalmente potranno essere rimossi i limiti di spostamento tra le varie regioni perché sarebbe importante comunicare gradualmente e progressivamente a tornare a una semi-normalità». Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, nel corso di un collegamento Facebook con i dirigenti del suo partito in Calabria. «Io credo – ha aggiunto Boschi – che anche le polemiche di questi giorni dobbiamo un pò superarle, perchè abbiamo un’emergenza turismo, che ovviamente sarà sentita anche in Calabria, e che dobbiamo affrontare con una certa capacità di reazione, perchè non possiamo diventare gli unici, in Europa, esclusi dai flussi turistici, sempre cercando di avere le condizioni di massima sicurezza».