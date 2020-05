“Riapri Calabria”, sulla piattaforma di Fincalabra registrati 12.400 utenti

La società in house della Regione: «Hanno completato la compilazione della domanda in 4.700. Rallentamenti fisiologici per il gran numero di richieste pervenute»

CATANZARO «Alle 10 di oggi (il 29 maggio, ndr) si è regolarmente aperto lo sportello per l’invio delle domande del bando “Riapri Calabria”. Probabilmente l’utenza, pensando che fosse importante velocizzare questa fase di registrazione e compilazione delle domande ai fini della graduatoria finale, si è accalcata a registrarsi alla procedura (si evidenzia che questa fase di registrazione e compilazione dovrà concludersi entro il 3 giugno 2020 alle 18)». È quanto si legge in una nota di Fincalabra. Che continua: «La piattaforma messa a disposizione da Fincalabra, è riuscita a fare fronte alle richieste di registrazione pervenute, seppur con qualche rallentamento fisiologico visto l’importante carico a cui è stata sottoposta. Un puntuale servizio di Help Desk ha aiutato tutti gli utenti che hanno riscontrato difficoltà, spesso a causa di errori commessi durante la registrazione/compilazione della domanda».

La società in house della Regione segnala che «in relazione alla errata segnalazione fatta da alcuni organi di informazione, relativamente alla necessità di rilasciare un pdf compilato della domanda inserita, si fa presente che la piattaforma in questo momento sta finalizzando le domande che dovranno essere inviate il giorno 4 giugno al momento del Click Day e che non è previsto, come desumibile dalla guida utente pubblicata, il rilascio di nessun pdf in questa fase ma solo nella terza fase, a partire dal 5 giugno 2020».

«Si invitano tutti gli utenti interessati – continua la nota –, che dovessero riscontrare qualunque tipo di difficoltà, a contattare l’assistenza, che risponderà prontamente a tutte le richieste come ha fatto anche oggi. A mero titolo informativo, alle 20 si sono registrati circa 12.400 utenti e hanno completato la procedura di compilazione della domanda circa 4.700 utenti».