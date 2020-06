Vertenza Sorical, Filctem Cgil e Uiltec Uil a Santelli: «Urge una svolta»

CATANZARO «Sul dossier relativo al Servizio idrico integrato e nello specifico su Sorical crediamo che sia calato un preoccupante velo di silenzio e distrazione da parte di chi dovrebbe risolvere concretamente e tempestivamente il problema superando gli stalli creati dalla vecchia Giunta regionale». È quanto chiedono in una lettera indirizzata al presidente della Regione, Jole Santelli, i segretari generali calabresi di Filctem Cgil e Uiltec Uil, rispettivamente Francesco Gatto e Luigi Campana. «Ci preme ricordare – affermano – che, stiamo parlando della Società a maggioranza pubblica che ha il compito strategico ed essenziale di garantire l’acqua potabile a circa 400 comuni calabresi e ai sui cittadini e che, ad oggi, rischia di affondare sotto il peso dei debiti e di una gestione che nel corso degli anni ha prodotto rilevanti disfunzioni».

Per la Filctem Cgil e la Uiltec Uil, «è chiaro ed evidente che bisogna intervenire tempestivamente rispetto alla fase difficile che sta vivendo la Sorical, peraltro da noi più volte denunciata anche attraverso la significativa manifestazione del 7 febbraio nella quale tantissimi lavoratori con coraggio e determinazione hanno chiesto a gran voce una immediata svolta».

«Ad oggi, se costatiamo che la gestione interna fa acqua da tutte le parti – denunciano – ci aspettiamo un cambio di passo in grado di indicare una exit-strategy risolutiva per il servizio idrico e per tutti i lavoratori che a vario titolo concorrono, tra mille difficoltà, a garantire un bene così prezioso. Per tali importanti ragioni, come sindacato, rivendichiamo un luogo fisico e interlocutori capaci ed attenti – da lei più volte annunciati – al fine di iniziare un percorso condiviso e concreto».

«In tal senso, le comunichiamo, in coerenza con l’avvio dei tavoli tematici promossi dalla Task-Force regionale – conclude la missiva – la nostra disponibilità ad un incontro che abbia come oggetto l’avvio di un percorso condiviso di riordino complessivo del SII capace di dare a questa nostra Terra l’erogazione di un bene essenziale e Costituzionalmente riconosciuto».