Accoltella il vicino dopo una lite a Fiumefreddo, arrestato

FIUMEFREDDO BRUZIO I carabinieri della Compagnia di Paola hanno arrestato un 63enne accusato di lesioni personali aggravate. L’uomo ha accoltellato il suo vicino di casa, che ha poi chiamato il 112. Il fatto è avvenuto a Fiumefreddo Bruzio, a seguito di una lite.

La vittima è stata colpita all’addome ed al fianco e sono stati i militari a soccorrerlo e ad affidarlo poi alle cure dei sanitari. L’aggressore è stato poi individuato poco dopo mentre, all’interno di un magazzino, stava pulendo il coltello utilizzato poco prima.

La vittima, trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Paola, è stata ricoverata, in osservazione, nel reparto di chirurgia con 30 giorni di prognosi. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato e per il 63enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.