Zuccatelli si dimette ma non completamente

Il commissario ad interim dell’Asp di Cosenza ha formalizzato tutto con una lettera in cui spiega i motivi della scelta. Per il ruolo svolto negli uffici cosentini non ha percepito compenso. Nelle scorse settimane erano stati sollevati dubbi circa la legittimità della sua nomina

COSENZA Giuseppe Zuccatelli lascia l’Asp di Cosenza. Il commissario ad interim sulla cui nomina nelle scorse settimane il Movimento 5 Stelle aveva presentato una interrogazione al ministro della salute e al premier Giuseppe Conte (qui la notizia) circa le modalità con cui aveva ottenuto l’incarico, non guiderà più gli uffici sanitari di viale degli Alimena. Quella delle dimissioni del vertice designato dal commissario alla sanità regionale Saverio Cotticelli è stata più volte annunciata, poi smentita dallo stesso interessato (qui la notizia) ma adesso la lettera è stata formalizzata. Il commissario emiliano-romagnolo ha assunto l’incarico per la direzione dell’Asp di Cosenza alla fine del mese di febbraio ed è subentrato alla collega Daniela Saitta, anche lei dimessasi. Per l’incarico ricoperto a Cosenza, Giuseppe Zuccatelli, non ha percepito compensi, non lascerà invece il ruolo di commissario del Mater Domini e del Pugliese Ciaccio di Catanzaro.