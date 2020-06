«Ponte sullo Stretto? Pensiamo alle incompiute e alla sicurezza della SS106»

ROMA «In questi giorni si fa un gran parlare del ponte sullo Stretto, e da calabrese l’argomento ovviamente mi tocca personalmente. Non sono contraria alle grandi opere, purché esse però abbiano un senso e rispondano ad una reale esigenza del territorio». Lo scrive su Facebook il sottosegretario ai Beni e alle attività culturali Anna Laura Orrico. «In questo momento di grave crisi economica –dice l’unico esponente calabrese di governo- è facile ricorrere allo strumento del rilancio delle grandi opere pubbliche, come se fossero la soluzione ai problemi atavici di un Paese che ancora viaggia a più velocità. Ieri per la prima volta in Calabria è arrivato un treno Freccia rossa: sebbene questo treno non possa viaggiare alla velocità con la quale è stato progettato a causa della inadeguatezza dell’infrastruttura ferroviaria nel tratto da Salerno a Reggio Calabria, il fatto che sia arrivato fino alla punta dello Stivale è comunque il segno che qualcosa sta cambiando negli investimenti in infrastrutture per il Sud. Proprio grazie al MoVimento, che ha spinto per l’adozione di quota 34% (Conte I), obbligando finalmente lo Stato al spendere nel Mezzogiorno una quota di fondi pari alla gente che qui risiede». «Ma prima di arrivare al ponte sullo Stretto – prosegue la Orrico – ricordo a me stessa e ai miei colleghi che ci sono decine e decine di opere incompiute nella bella Calabria, decine di ponti che vanno messi in sicurezza, decine di strade franate a causa del dissesto idrogeologico e dell’incuria costante del territorio. Ricordo che abbiamo da elettrificare la ferrovia ionica e da lavorare ancora molto per la messa in sicurezza di quella statale 106 che viene definita come la ‘strada della morte’. Ecco, fatte tutte queste cose e rimessa in sesto la Calabria così come la Sicilia sul piano delle infrastrutture di base che consentano a queste regioni di far viaggiare i propri cittadini alla stessa velocità e sicurezza del resto del Paese, solo allora sarà possibile ragionare su un eventuale opera mastodontica e di grande ingegneria come il ponte sullo Stretto; senza trascurare il fattore “C” che sulle opere pubbliche è sempre in agguato, ovvero quella criminalità organizzata che già fiutava affari milionari quando solo ci si avvicinava allo studio di affabilità del ponte». «Abbiamo molto da lavorare – conclude Anna Laura Orrico – e tanto stiamo lavorando anche se i risultati probabilmente non sono immediati come si vorrebbe, quindi andiamo avanti sulla messa in sicurezza delle opere già esistenti e sul miglioramento delle infrastrutture. Perché la politica certamente deve avere una visione ma è bene che questa mantenga sempre i piedi ben saldi a terra».