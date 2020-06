Nel Crotonese restano solo due contagiati

di Gaetano Megna

CROTONE Restano solo due i positivi al Covid-19 della provincia di Crotone. Uno è ancora ricoverato in un ospedale di Catanzaro. Mentre un altro, asintomatico, è curato a casa con le Usca (Unità speciali di continuità). Sono, invece, 246 i soggetti posti in isolamento domiciliare. Si tratta per lo più di persone arrivate nella provincia pitagorica da altre regioni italiane o dall’estero. La grande novità di oggi è rappresentata dalla riapertura degli ambulatori per le viste specialistiche a partire dal prossimo 8 giugno.

Il problema degli ambulatori chiusi era stato sollevato dalla Uil-Fpl della provincia di Crotone con una dura nota di denuncia. Stamattina il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale, Gilberto Gentili, ha diffuso un comunicato stampa per annunciare il ritorno alle normali prestazioni offerte dall’Azienda pitagorica. Aprono gli ambulatori per le visite specialistiche delle sedi territoriali di Isola Capo Rizzuto, di Cutro, Crotone, Cirò Marina e Mesoraca. Riprendono le attività anche gli ambulatori specialistici del “San Giovanni di Dio” di cardiologia, dermatologia, microcitemia, Nefrologia, Otorino e Pediatria. Pomeriggio Gentili ha diffuso un nuovo comunicato per annunciare anche la ripresa delle attività ambulatoriali di Oculistica. Il mese di giugno sarà dedicato esclusivamente al recupero dei pazienti che si erano prenotati e la cui prenotazione era saltata a causa della pandemia del Covid-19. Dal prossimo 1 luglio si partirà con le nuove prenotazioni. L’azienda, quindi, considera temporaneamente chiusa la fase di allarme ed emergenza e ha sancito il ritorno alla normalità. (redazione@corrierecal.it)