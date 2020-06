Mormanno, positivo al test sierologico ma il tampone tranquillizza

MORMANNO Arriva un primo aggiornamento da Mormanno dopo la notizia dei due casi di positività al test sierologico emersa venerdì scorso. Lo rende noto l’amministrazione comunale: «È pervenuto l’esito del tampone del paziente in cui si era riscontrata la positività al test sierologico con presenza di anticorpi Igg – si legge sulla pagina facebook dell’ente –. Così come pensavamo tampone è negativo». Sono attesi per la serata gli esiti dei tamponi su altri pazienti. Nei giorni scorsi erano emersi due casi, uno dopo un test in una clinica, l’altro caso invece è stato refertato dal test seriologico dell’indagine nazionale.